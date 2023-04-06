РИА Новости: идея забрать участок у посольства России в Киеве нарушает Венскую конвенцию

Предложение забрать участок территории у российского посольства в Киеве противоречит Венской конвенции и принципу взаимности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

РИА Новости

«Подобные решения нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и принцип взаимности», — говорится в сообщении. Отмечается, что помещения посольств пользуются неприкосновенностью и иммунитетом, которые должны обеспечивать местные власти. Ранее депутат горсовета от партии «Слуга народа» Лилия Пашинная заявила, что Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства России.