Грызлов: попытки Запада разрушить единство России и Белоруссии потерпели крах

Российский посол в Минске Борис Грызлов заявил, что попытки Запада разрушить единство России и Белоруссии потерпели крах.

По его словам, прошедшее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства является важным событием, на котором были обозначены новые задачи совместного развития, а также дальнейшие интеграционные направления.

«Для всех очевидно, что западные попытки разрушить единство России и Белоруссии — потерпели крах», — говорится в комментарии главы российской дипмиссии, опубликованном на странице во «ВКонтакте».

Грызлов отметил, что основой для нового уровня интеграции стала успешная реализация 28 союзных программ, утверждённых в ноябре 2021 года.

«Вместе мы справимся с любыми угрозами и дадим достойный ответ всем нашим недругам», — заключил политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.