Грызлов: попытки Запада разрушить единство России и Белоруссии потерпели крах
- РИА Новости
По его словам, прошедшее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства является важным событием, на котором были обозначены новые задачи совместного развития, а также дальнейшие интеграционные направления.
«Для всех очевидно, что западные попытки разрушить единство России и Белоруссии — потерпели крах», — говорится в комментарии главы российской дипмиссии, опубликованном на странице во «ВКонтакте».
Грызлов отметил, что основой для нового уровня интеграции стала успешная реализация 28 союзных программ, утверждённых в ноябре 2021 года.
«Вместе мы справимся с любыми угрозами и дадим достойный ответ всем нашим недругам», — заключил политик.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.