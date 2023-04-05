Лукашенко рассказал, что его встреча с Путиным 5 апреля будет недолгой

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал журналистам, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным 5 апреля будет недолгой.
Лукашенко рассказал, что его встреча с Путиным 5 апреля будет недолгой
  • kremlin.ru

Видео с заявлением Лукашенко опубликовал в своём Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Журналист спросил Лукашенко, как долго будет длиться встреча.

«Как Бог пошлёт. Долго не будем, завтра же ещё целый день работать», — отметил он.

Вечером 5 апреля Лукашенко и Путин проводят двустороннюю встречу.

6 апреля президент Белоруссии будет участвовать в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. 

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