ОНТ: сотрудник спецслужб Украины планировал теракт против генконсульства России в Гродно
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«Граждане Беларуси и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно. Целью были сразу несколько объектов, в том числе и генконсульство России», — сообщил телеканал.
По данным российских и белорусских спецслужб, всем руководил сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум, который вербовал агентов, говорится в материале.
Как утверждается, перед задержанием он успел завербовать двух человек.