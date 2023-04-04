ОНТ: сотрудник спецслужб Украины планировал теракт против генконсульства России в Гродно

Спецслужбы Украины руководили действиями граждан России и Белоруссии, которые планировали совершить теракт против российского генконсульства в Гродно. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ со ссылкой на КГБ.

«Граждане Беларуси и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно. Целью были сразу несколько объектов, в том числе и генконсульство России», — сообщил телеканал.

По данным российских и белорусских спецслужб, всем руководил сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум, который вербовал агентов, говорится в материале.

Как утверждается, перед задержанием он успел завербовать двух человек.