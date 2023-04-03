Украинские военные выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что всего было выпущено 20 ракет. Ранее стало известно, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.