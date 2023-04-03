Украинские военные выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

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Украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Украинские военные выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было выпущено 20 ракет.

Ранее стало известно, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.

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