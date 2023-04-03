Украинские военные выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего было выпущено 20 ракет.
Ранее стало известно, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.
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