Фестиваль «Жара» в Узбекистане с участием российских звёзд перенесли из-за ситуации в мире

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Фестиваль «Жара» с участием около 30 популярных исполнителей из России переносится на неопределённый срок из-за текущей ситуации в мире, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по реализации билетов iTicket.UZ.
Фестиваль «Жара» в Узбекистане с участием российских звёзд перенесли из-за ситуации в мире
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, фестиваль был запланирован на 20—21 мая.

Отмечается, что приобретённые билеты можно будет вернуть через указанный сервис.

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