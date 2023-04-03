Фестиваль «Жара» в Узбекистане с участием российских звёзд перенесли из-за ситуации в мире

Фестиваль «Жара» с участием около 30 популярных исполнителей из России переносится на неопределённый срок из-за текущей ситуации в мире, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по реализации билетов iTicket.UZ.

Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, фестиваль был запланирован на 20—21 мая. Отмечается, что приобретённые билеты можно будет вернуть через указанный сервис.