ДТЭК: теплоэлектростанция на Украине прекратила работу, получив повреждения при обстреле
- AFP
- © Oleksandr GIMANOV
Об этом сообщает энергохолдинг ДТЭК в Telegram.
«Пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго. Из-за атаки было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии», — сказано заявлении.
О какой ТЭС идёт речь, в энергохолдинге не уточнили.
9 марта в энергохолдинге сообщали, что три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения.
Уточнялось, что оборудование ТЭС серьёзно повреждено.