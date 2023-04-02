ДТЭК: теплоэлектростанция на Украине прекратила работу, получив повреждения при обстреле

Теплоэлектростанция на Украине была повреждена и прекратила производство электроэнергии.

Об этом сообщает энергохолдинг ДТЭК в Telegram.

«Пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго. Из-за атаки было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии», — сказано заявлении.

О какой ТЭС идёт речь, в энергохолдинге не уточнили.

9 марта в энергохолдинге сообщали, что три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения.

Уточнялось, что оборудование ТЭС серьёзно повреждено.