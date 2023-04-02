Власти Харьковской области сообщили о повреждении зданий агропромышленного предприятия
Здания агропромышленного предприятия повреждены в Харьковской области.
- РИА Новости
Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«В селе Большой Бурлук Купянского района... повреждены здания агропредприятия», — написал он в соцсетях.
Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье.
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