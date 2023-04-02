За ночь ВСУ обстреляли четыре населённых пункта в Херсонской области

Украинские военные в ночь на 2 апреля обстреляли четыре населённых пункта на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.

РИА Новости

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Василевка», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что всего было выпущено 38 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. 31 марта четыре человека погибли, ещё один получил ранения при обстреле Голой Пристани в Херсонской области со стороны ВСУ.