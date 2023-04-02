За ночь ВСУ обстреляли четыре населённых пункта в Херсонской области
- РИА Новости
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Василевка», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что всего было выпущено 38 снарядов.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
31 марта четыре человека погибли, ещё один получил ранения при обстреле Голой Пристани в Херсонской области со стороны ВСУ.