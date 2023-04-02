За ночь ВСУ обстреляли четыре населённых пункта в Херсонской области

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Украинские военные в ночь на 2 апреля обстреляли четыре населённых пункта на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.
За ночь ВСУ обстреляли четыре населённых пункта в Херсонской области
  • РИА Новости

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Василевка», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что всего было выпущено 38 снарядов.

Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

31 марта четыре человека погибли, ещё один получил ранения при обстреле Голой Пристани в Херсонской области со стороны ВСУ.

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