Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинская армия 18 раз открыла огонь по территории ДНР, мирный житель получил ранение.

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