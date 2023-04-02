Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.

Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинская армия 18 раз открыла огонь по территории ДНР, мирный житель получил ранение.