Sputnik: глава МИД Латвии Ринкевичс неудачно пошутил о принятии Украины в ЕС

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс неудачно пошутил о «принятии Украины в европейскую семью», сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Агентство пишет, что в своём Twitter-аккаунте министр опубликовал сообщение, в котором поздравил Украину с принятием «в европейскую семью».

«Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС», — говорится в сообщении, которое, как информирует Sputnik Ближнее зарубежье, написал Ринкевичс. Скриншоты с его твитами публикуют Telegram-каналы.

После этого министру пришлось принести извинения за «неприемлемый юмор» и удалить публикацию из соцсети, говорится в сообщении.