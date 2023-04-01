Полиция в Грузии задержала устроившего пожар в гостинице «Амбассадор»
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Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.
«Правоохранители задержали обвиняемого в преступлении по горячим следам», — говорится в заявлении.
Отмечается, что, по данным следствия, задержанный находился в одном из номеров гостиницы. Там он устроил пожар, который распространился на третий и четвёртый этажи.
Как отметили в ведомстве, задержанный 1995 года рождения.
Ранее сообщалось, что в отеле «Амбассадор» в Тбилиси произошёл пожар.