Полиция в Грузии задержала устроившего пожар в гостинице «Амбассадор»

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали человека, который устроил возгорание в гостинице «Амбассадор» в центре Тбилиси.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

«Правоохранители задержали обвиняемого в преступлении по горячим следам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по данным следствия, задержанный находился в одном из номеров гостиницы. Там он устроил пожар, который распространился на третий и четвёртый этажи.

Как отметили в ведомстве, задержанный 1995 года рождения.

Ранее сообщалось, что в отеле «Амбассадор» в Тбилиси произошёл пожар.