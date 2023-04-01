Полиция в Грузии задержала устроившего пожар в гостинице «Амбассадор»

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Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали человека, который устроил возгорание в гостинице «Амбассадор» в центре Тбилиси.
Полиция в Грузии задержала устроившего пожар в гостинице «Амбассадор»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

«Правоохранители задержали обвиняемого в преступлении по горячим следам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по данным следствия, задержанный находился в одном из номеров гостиницы. Там он устроил пожар, который распространился на третий и четвёртый этажи.

Как отметили в ведомстве, задержанный 1995 года рождения.

Ранее сообщалось, что в отеле «Амбассадор» в Тбилиси произошёл пожар.

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