Рогов: французские танки AMX-10RC станут для ВСУ гробами на колёсах
- © CC BY-SA 4.0 / Officier communication du 4e RCh / AMX-10 RC en manoeuvre
Он разместил в своём Telegram-канале видео с переданными Украине французскими танками.
«Всего ожидается поставка 40 штук данных машин, которые для их экипажей превратятся в гробы на колёсах», — написал Рогов.
По его словам, режим президента Украины Владимира Зеленского следует западной формуле войны — «до последнего украинца».
Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что несколько колёсных танков AMX-10RC прибыло на Украину.