Французские колёсные танки AMX-10RC станут для украинских военных гробами на колёсах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он разместил в своём Telegram-канале видео с переданными Украине французскими танками.

«Всего ожидается поставка 40 штук данных машин, которые для их экипажей превратятся в гробы на колёсах», — написал Рогов.

По его словам, режим президента Украины Владимира Зеленского следует западной формуле войны — «до последнего украинца».

Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что несколько колёсных танков AMX-10RC прибыло на Украину.