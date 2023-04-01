ВС России помешали украинским войскам провести разведку боем на Купянском направлении
Военнослужащие группировки «Запад» Вооружённых сил России помешали украинским военным провести разведку боем на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Его слова приводит ТАСС.
Как отметил Зыбинский, в ходе атаки ВС России ликвидировали до 15 украинских военных.
Также он сообщил, что ВС России уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.
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