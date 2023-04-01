Минобороны: группировка «Юг» уничтожила на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ

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Группировка Вооружённых сил России «Юг» уничтожила взводный опорный пункт украинской армии на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Бигма, в результате атаки ликвидированы до десяти украинских военнослужащих.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение позиций России на Авдеевском направлении.

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