Минобороны: группировка «Юг» уничтожила на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ
Группировка Вооружённых сил России «Юг» уничтожила взводный опорный пункт украинской армии на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.
Его слова приводит РИА Новости.
Как рассказал Бигма, в результате атаки ликвидированы до десяти украинских военнослужащих.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение позиций России на Авдеевском направлении.
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