Минобороны: группировка «Юг» уничтожила на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ

Группировка Вооружённых сил России «Юг» уничтожила взводный опорный пункт украинской армии на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Бигма, в результате атаки ликвидированы до десяти украинских военнослужащих.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение позиций России на Авдеевском направлении.