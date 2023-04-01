В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом свидетельствуют данные официального украинского ресурса.
Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях.
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