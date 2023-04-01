В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные официального украинского ресурса. Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей. Ранее тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях.