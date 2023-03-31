В аптеках Киева образовались очереди из-за новых правил продажи лекарств
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Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
«В киевских аптеках ажиотаж и большие очереди. Люди массово покупают лекарства, которые с завтрашнего дня будут отпускаться только по электронному рецепту», — отмечается в материале.
Уточняется, что с 1 апреля на Украине будет действовать программа «Е-рецепт», в соответствии с которой все рецептурные препараты и большое количество обычных медикаментов определённой дозировки можно будет купить только после посещения врача и получения электронного рецепта.
В январе глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что наценка на лекарства в некоторых аптеках достигает 140%, что препятствует лечению граждан.
Он привёл данные сентябрьского опроса ВОЗ, по результатам которого 60% опрошенных украинцев назвали высокие цены на лекарства главным препятствием к доступному лечению.