В аптеках Киева образовались очереди из-за новых правил продажи лекарств

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Очереди в аптеки образовались на Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарственных препаратов.
В аптеках Киева образовались очереди из-за новых правил продажи лекарств
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Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

«В киевских аптеках ажиотаж и большие очереди. Люди массово покупают лекарства, которые с завтрашнего дня будут отпускаться только по электронному рецепту», — отмечается в материале.

Уточняется, что с 1 апреля на Украине будет действовать программа «Е-рецепт», в соответствии с которой все рецептурные препараты и большое количество обычных медикаментов определённой дозировки можно будет купить только после посещения врача и получения электронного рецепта.

В январе глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что наценка на лекарства в некоторых аптеках достигает 140%, что препятствует лечению граждан.

Он привёл данные сентябрьского опроса ВОЗ, по результатам которого 60% опрошенных украинцев назвали высокие цены на лекарства главным препятствием к доступному лечению.

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