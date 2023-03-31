В СК сообщили о 19 пострадавших в результате обстрелов ВСУ населённых пунктов в ДНР и ЛНР

Следователи займутся установлением причастных к обстрелам города Ясиноватая (ДНР) и посёлка городского типа Троицкое (ЛНР), в результате которых пострадали 19 местных жителей. Об этом сообщает официальный Тelegram-канал ведомства.

По данным СК, при обстреле военными формированиями Украины города Ясиноватая ранения получили три мирных жителя, а в Троицком из-за прилёта двух украинских ракет ранения получили 15 человек. Ещё один мирный житель погиб.

Также у СК имеются сведения, что украинские военные целенаправленно обстреливали мирных жителей города Попасная (ЛНР), которые отказывались им помочь с укрытием.

«Местная жительница рассказала, что несколько месяцев им приходилось прятаться в подвалах из-за обстрелов», — отмечают в ведомстве.

По данным Следственного комитета, ВСУ размещали свою технику в населённом пункте Парасковиевка в ДНР и оттуда месяцами вели огонь, ставя под опасность мирное население.

«Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщил, что в ДНР вынесли приговор по делу против военнослужащего батальона «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.