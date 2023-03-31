ВС России уничтожили склад топлива ВСУ в районе Отрадокаменки в Херсонской области

Вооружённые силы России уничтожили в районе населённого пункта Отрадокаменка в Херсонской области склад топлива 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщили в российском Минобороны.

Отмечается, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки также уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация».