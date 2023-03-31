Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошли взрывы.

«В Запорожье громко!» — написал он в Telegram. Подробности произошедшего не приводятся. Ранее украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрыве в Харькове. 27 марта киевский мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице.