В ЛНР заявили о провокациях ВСУ на Луганском направлении

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ВСУ провоцируют российских военных на Луганском направлении стрелять вхолостую и расходовать боеприпасы, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В ЛНР заявили о провокациях ВСУ на Луганском направлении
  • РИА Новости

Он уточнил, что провокации происходят в зоне ответственности 2-го армейского корпуса МО России.

По словам Марочко со ссылкой на собственные источники, украинские военные небольшими группами выдвигаются в сторону российских позиций, дают себя обнаружить и после сразу уходят в укрытия.

«Такая тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода в холостую боеприпасов у наших подразделений, а также позволяет экономить свой боекомплект, поставляемый Североатлантическим альянсом», — цитирует его РИА Новости.

8 января стало известно, что украинские спецслужбы подготовили масштабную антироссийскую провокацию в Харьковской области: в канун православного Рождества на местных кладбищах были вскрыты могилы, после чего тела местных жителей умышленно сбросили в специально подготовленные ямы для дальнейшего обвинения ВС России в «расстрелах» мирного населения.

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