Советник Пасечника Сорока: люди из других стран ищут в ЛНР тела погибших родственников

Жители Украины и других стран Европы обращаются к властям ЛНР для поиска тел своих родственников, которые погибли во время боевых действий в Донбассе.

Советник врио главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока рассказала РИА Новости, что обращения поступают не только из Белоруссии, России и с Украины, но и из Польши и Литвы.

«Обращаются к нам с просьбой найти их родных, чтобы иметь возможность увековечить память человека, достойно захоронить... И, конечно, чтобы была возможность оформить все необходимые документы», — сказала она.

По её оценкам, тела более 2,5 тыс. мирных жителей, погибших в результате украинской агрессии, обнаружены в ЛНР.

Сорока рассказала, что рабочей группе требуются инструменты и кран, так как «под плитами находится большое количество» тел.

«И так везде, не только в Рубежном. В Лисичанске, Попасной, Северодонецке до сих пор это всё продолжает быть очень актуальным», — отметила она.

Ранее в Донецке под завалами пострадавшего из-за обстрела ВСУ дома нашли двух погибших.