РИА Новости: ВС России в зоне СВО уже получили сотни новейших танков
«К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это в основном танки Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М.
По словам источника, данные машины по своим характеристикам находятся не уровне современных иностранных аналогов.
Ранее Der Spiegel писал, что обещанные Берлином Киеву 18 танков Leopard 2 уже прибыли на Украину.