РИА Новости: ВС России в зоне СВО уже получили сотни новейших танков

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Российская армия в зоне проведения спецоперации на Украине уже получила несколько сотен новейших танков, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это в основном танки Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М.

По словам источника, данные машины по своим характеристикам находятся не уровне современных иностранных аналогов.

Ранее Der Spiegel писал, что обещанные Берлином Киеву 18 танков Leopard 2 уже прибыли на Украину.

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