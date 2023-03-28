Министр обороны Армении Папикян призвал повысить боеспособность войск

Министр обороны Армении Сурен Папикян призвал повысить боеготовность войск в условиях сложившейся в регионе военно-политической обстановки.

Как отметили в Минобороны Армении, об этом он заявил в первый день учебных сборов руководства вооружённых сил страны, стартовавших 28 марта в Ереване.

«Коснувшись военно-политической ситуации в регионе и поставленных в этом контексте перед вооружёнными силами задач, глава оборонного ведомства отметил важность непрерывного повышения боеспособности войск, оснащения передовой и проведения работ по их укреплению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учебные сборы продлятся три дня.