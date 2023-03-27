Ульянов: Россия надеется на более объективные доклады МАГАТЭ после визита Гросси на ЗАЭС

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Россия рассчитывает, что визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС заставит организацию делать более объективные доклады относительно ситуации на станции.
Ульянов: Россия надеется на более объективные доклады МАГАТЭ после визита Гросси на ЗАЭС
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

Об этом ТАСС сказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Надеемся, что это позволит агентству в своих докладах по ядерной безопасности давать впредь более объективную картину положения дел на станции», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Ульянова, пока МАГАТЭ не удаётся предоставлять объективную оценку.

Он добавил, что иногда агентство «сгущает краски», комментируя ситуацию на ЗАЭС.

Также Ульянов ожидает, что Гросси и его команда посетят территорию Запорожской АЭС в среду, 29 марта.

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