Ульянов: Россия надеется на более объективные доклады МАГАТЭ после визита Гросси на ЗАЭС

Россия рассчитывает, что визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС заставит организацию делать более объективные доклады относительно ситуации на станции.

Об этом ТАСС сказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Надеемся, что это позволит агентству в своих докладах по ядерной безопасности давать впредь более объективную картину положения дел на станции», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Ульянова, пока МАГАТЭ не удаётся предоставлять объективную оценку.

Он добавил, что иногда агентство «сгущает краски», комментируя ситуацию на ЗАЭС.

Также Ульянов ожидает, что Гросси и его команда посетят территорию Запорожской АЭС в среду, 29 марта.