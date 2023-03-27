Ульянов: Россия надеется на более объективные доклады МАГАТЭ после визита Гросси на ЗАЭС
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Об этом ТАСС сказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Надеемся, что это позволит агентству в своих докладах по ядерной безопасности давать впредь более объективную картину положения дел на станции», — подчеркнул собеседник агентства.
По словам Ульянова, пока МАГАТЭ не удаётся предоставлять объективную оценку.
Он добавил, что иногда агентство «сгущает краски», комментируя ситуацию на ЗАЭС.
Также Ульянов ожидает, что Гросси и его команда посетят территорию Запорожской АЭС в среду, 29 марта.