Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по н.п. Лисичанск (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (один снаряд)», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что возле дворца спорта «Дружба» наблюдается возгорание.
Он также уточнил, что в результате удара ВСУ по Калининскому району Донецка, по предварительным данным, есть жертвы.
По данным СЦКК, ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка.