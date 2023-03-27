Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР

Украинские войска обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по н.п. Лисичанск (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (один снаряд)», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что возле дворца спорта «Дружба» наблюдается возгорание.

Он также уточнил, что в результате удара ВСУ по Калининскому району Донецка, по предварительным данным, есть жертвы.

По данным СЦКК, ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка.