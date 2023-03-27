ТАСС: диверсанты ВСУ в ЛНР получили маскировочные халаты, которые не видно в тепловизор
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Об этом он рассказал ТАСС.
«Наши источники сообщают, что ВСУ получили для специальных подразделений (подразделений СпН), десантно-штурмовых рот, групп ДРГ некие маскхалаты, которые не видно в тепловизор. Мы сейчас этим вопросом тщательно занимаемся, и если эта информация подтвердится, то мы её обязательно озвучим. Возможно, даже и покажем на самом пленном», — сказал Киселёв.
Также об этом сообщил боец добровольческого подразделения «Сурикаты» с позывным Питон, который находится в районе Сватова и Кременной. По его словам, на этом участке украинские диверсанты проводили вылазки в таких маскхалатах, однако об этом заранее было известно в результате радиоперехвата.
«Их не видно в «теплак», но их видно в прибор ночного видения. На позициях появлялись ПНВ, и эти ночные атаки, разведки боем успешно отражались», — рассказал военный.
Подобные маскхалаты экранируют тепло человеческого тела, поэтому облачённых в них людей не видно в инфракрасном диапазоне.