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ТАСС: диверсанты ВСУ в ЛНР получили маскировочные халаты, которые не видно в тепловизор

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Военный эксперт Виталий Киселёв сообщил, что украинские спецподразделения, которые участвуют в боях в ЛНР, получили маскировочные халаты, скрывающие их от тепловизоров.
ТАСС: диверсанты ВСУ в ЛНР получили маскировочные халаты, которые не видно в тепловизор
  • AP
  • © Libkos

Об этом он рассказал ТАСС.

«Наши источники сообщают, что ВСУ получили для специальных подразделений (подразделений СпН), десантно-штурмовых рот, групп ДРГ некие маскхалаты, которые не видно в тепловизор. Мы сейчас этим вопросом тщательно занимаемся, и если эта информация подтвердится, то мы её обязательно озвучим. Возможно, даже и покажем на самом пленном», — сказал Киселёв.

Также об этом сообщил боец добровольческого подразделения «Сурикаты» с позывным Питон, который находится в районе Сватова и Кременной. По его словам, на этом участке украинские диверсанты проводили вылазки в таких маскхалатах, однако об этом заранее было известно в результате радиоперехвата.

«Их не видно в «теплак», но их видно в прибор ночного видения. На позициях появлялись ПНВ, и эти ночные атаки, разведки боем успешно отражались», — рассказал военный.

Подобные маскхалаты экранируют тепло человеческого тела, поэтому облачённых в них людей не видно в инфракрасном диапазоне.

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