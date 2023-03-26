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В Лисичанске артиллерийским ударом ВСУ повреждены больница и газопровод

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ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему три артснаряда калибра 155 миллиметров.
В Лисичанске артиллерийским ударом ВСУ повреждены больница и газопровод
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В заявлении отмечается, что со стороны ВС Украины зафиксирован обстрел по Лисичанску с применением артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда).

Ранее в ведомстве заявили, что украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

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