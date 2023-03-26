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Власти сообщили, что ВСУ строят укрепления по реке Ингулец под Снигирёвкой

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Вооружённые силы Украины сооружают под Снигирёвкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, сообщил глава администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.
Власти сообщили, что ВСУ строят укрепления по реке Ингулец под Снигирёвкой
  • AP
  • © Libkos

Об этом Барбашов рассказал в беседе с РИА Новости.

«В настоящее время по всей линии правого берега реки Ингулец украинскими вооружёнными формированиями производится возведение долговременных сооружений», — констатировал он.

Кроме того, добавил собеседник агентства, ВСУ строят сооружения в нескольких населённых пунктах региона.

По его словам, украинская армия готовит долговременный оборонительный рубеж.

Как напомнил Барбашов, подобные планы намеревалось осуществить немецко-фашистское командование в 1944 году на том же месте.

В январе председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ строят укрепления в Запорожской области и готовятся к обороне.

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