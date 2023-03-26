Власти сообщили, что ВСУ строят укрепления по реке Ингулец под Снигирёвкой
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Об этом Барбашов рассказал в беседе с РИА Новости.
«В настоящее время по всей линии правого берега реки Ингулец украинскими вооружёнными формированиями производится возведение долговременных сооружений», — констатировал он.
Кроме того, добавил собеседник агентства, ВСУ строят сооружения в нескольких населённых пунктах региона.
По его словам, украинская армия готовит долговременный оборонительный рубеж.
Как напомнил Барбашов, подобные планы намеревалось осуществить немецко-фашистское командование в 1944 году на том же месте.
В январе председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ строят укрепления в Запорожской области и готовятся к обороне.