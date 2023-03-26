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Рогов считает здравомыслящим отказ МАГАТЭ от идеи демилитаризации Запорожской АЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказ Международного агентства по атомной энергии (МАТАГЭ) от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС является здравомыслящим.
Рогов считает здравомыслящим отказ МАГАТЭ от идеи демилитаризации Запорожской АЭС
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом Рогов сказал в беседе с РИА Новости.

«Это первый проблеск здравого смыла у МАГАТЭ», — отметил он.

По словам Рогова, даже незначительное ослабление российский сил, которые обеспечивают безопасность ЗАЭС, украинская армия использует для форсирования Днепра и захвата станции.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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