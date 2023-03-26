Рогов считает здравомыслящим отказ МАГАТЭ от идеи демилитаризации Запорожской АЭС
- AP
- © Leo Correa
Об этом Рогов сказал в беседе с РИА Новости.
«Это первый проблеск здравого смыла у МАГАТЭ», — отметил он.
По словам Рогова, даже незначительное ослабление российский сил, которые обеспечивают безопасность ЗАЭС, украинская армия использует для форсирования Днепра и захвата станции.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.