Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказ Международного агентства по атомной энергии (МАТАГЭ) от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС является здравомыслящим.

Об этом Рогов сказал в беседе с РИА Новости.

«Это первый проблеск здравого смыла у МАГАТЭ», — отметил он.

По словам Рогова, даже незначительное ослабление российский сил, которые обеспечивают безопасность ЗАЭС, украинская армия использует для форсирования Днепра и захвата станции.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.