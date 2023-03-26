Рогов: российские конструкторы изучают прототип модифицированного украинского беспилотника
- РИА Новости
Об этом сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Прототип модифицированной версии нового украинского беспилотника, созданного на основе «Лелека-100», ещё не запущенного в массовое производство, был получен и доставлен в целости и сохранности по нашим каналам, а затем передан конструкторам», — сказал он.
Эксперты преступили к всестороннему изучению характеристик беспилотника, отметил Рогов.