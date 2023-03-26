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Рогов: российские конструкторы изучают прототип модифицированного украинского беспилотника

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Российским конструкторам передали для изучения прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА «Лелека-100».
Рогов: российские конструкторы изучают прототип модифицированного украинского беспилотника
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Прототип модифицированной версии нового украинского беспилотника, созданного на основе «Лелека-100», ещё не запущенного в массовое производство, был получен и доставлен в целости и сохранности по нашим каналам, а затем передан конструкторам», — сказал он.

Эксперты преступили к всестороннему изучению характеристик беспилотника, отметил Рогов.

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