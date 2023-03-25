Узнать больше

«Ъ»: Украина повысит тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы

Короткая ссылка
Украина намеревается вдвое повысить тариф на транзит российской нефти, идущей по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что увеличение тарифа украинская сторона объясняет тратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры.

На данный момент окончательного решения по данному вопросу нет, идут обсуждения.

По данным источников издания, Украина в первую очередь должна согласовать данную меру с Венгрией и Словакией.

26 декабря 2022 года стало известно, что с 1 января Украина на 18,3% повышает тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить