«Ъ»: Украина повысит тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы

Украина намеревается вдвое повысить тариф на транзит российской нефти, идущей по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что увеличение тарифа украинская сторона объясняет тратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры.

На данный момент окончательного решения по данному вопросу нет, идут обсуждения.

По данным источников издания, Украина в первую очередь должна согласовать данную меру с Венгрией и Словакией.

26 декабря 2022 года стало известно, что с 1 января Украина на 18,3% повышает тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию.