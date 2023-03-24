Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
- РИА Новости
- © Сергей Батурин
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:05 — населённый пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Кроме того, в 18:30 представительство зафиксировало обстрел посёлка Еленовка, в ходе которого по нему выпустили четыре снаряда того же калибра.
Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО.