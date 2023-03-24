Узнать больше

Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Короткая ссылка
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка.
Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:05 — населённый пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Кроме того, в 18:30 представительство зафиксировало обстрел посёлка Еленовка, в ходе которого по нему выпустили четыре снаряда того же калибра.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить