Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:05 — населённый пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Кроме того, в 18:30 представительство зафиксировало обстрел посёлка Еленовка, в ходе которого по нему выпустили четыре снаряда того же калибра.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО.