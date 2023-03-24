Российские военные уничтожили две украинские диверсионные группы на Купянском направлении
Вооружённые силы России уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.
Его слова приводит РИА Новости.
Ранее артиллеристы Южного военного округа уничтожили украинскую ДРГ, которая предприняла попытку форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища.
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