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Лебедев назвал СБУ бездельниками и лузерами за преследование после поездки блогера на ЗАЭС

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Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит поведение Службы безопасности Украины (СБУ), которая после его присутствия на Запорожской АЭС заочно предъявила ему обвинение.

В своём заявлении Лебедев критически отозвался об СБУ, отметив, что «бездельники и лузеры» из ведомства преследуют блогеров, обвиняя их в работе на «кремлёвскую пропаганду» с помощью «кремлёвских» медиаресурсов.

«Мой прекрасный ролик о посещении атомной электростанции в городе Энергодаре я распространял с помощью вражеской платформы YouTube, огромное количество жалоб этот ролик получил, и его стёрли», — отметил Лебедев.

По словам дизайнера, это был самый популярный ролик на его канале — он получил 3,5 млн просмотров.

Лебедев считает, что СБУ решила его преследовать, потому что дизайнер рассказал правду о том, что происходит на ЗАЭС, а в Киеве «правда глаза колет».

«У меня и так запрет на въезд на Украину с 2016 года, ещё при прошлом президенте изданный, и целых два раза Зеленский на меня накладывал санкции, потому что он жалкий, мелкий, завистливый клоун-кавээнщик, который всё что может — это фоткаться с голливудскими актёрами, а делать ничего не умеет и человеческие жизни в грош не ставит», — сказал Лебедев.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС.

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