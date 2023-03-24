Лебедев назвал СБУ бездельниками и лузерами за преследование после поездки блогера на ЗАЭС
В своём заявлении Лебедев критически отозвался об СБУ, отметив, что «бездельники и лузеры» из ведомства преследуют блогеров, обвиняя их в работе на «кремлёвскую пропаганду» с помощью «кремлёвских» медиаресурсов.
«Мой прекрасный ролик о посещении атомной электростанции в городе Энергодаре я распространял с помощью вражеской платформы YouTube, огромное количество жалоб этот ролик получил, и его стёрли», — отметил Лебедев.
По словам дизайнера, это был самый популярный ролик на его канале — он получил 3,5 млн просмотров.
Лебедев считает, что СБУ решила его преследовать, потому что дизайнер рассказал правду о том, что происходит на ЗАЭС, а в Киеве «правда глаза колет».
«У меня и так запрет на въезд на Украину с 2016 года, ещё при прошлом президенте изданный, и целых два раза Зеленский на меня накладывал санкции, потому что он жалкий, мелкий, завистливый клоун-кавээнщик, который всё что может — это фоткаться с голливудскими актёрами, а делать ничего не умеет и человеческие жизни в грош не ставит», — сказал Лебедев.
Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС.