Боец Группы Вагнера рассказал об использовании трофейной техники в боях за Артёмовск
Боец показал журналистам трофейную БМП.
«Данную машину непосредственно «затрофеили» во время очередных боёв под Бахмутом. Машину на данный момент восстановили, машина вскоре будет готова к ведению боевых действий», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
По его словам, у ЧВК много трофейной техники, только в его бронегруппе насчитывается семь восстановленных украинских машин.
Ранее боец Группы Вагнера рассказал, что танкисты ЧВК ждут появления танков Leopard под Артёмовском, чтобы развернуть их против ВСУ.