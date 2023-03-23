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Боец Группы Вагнера рассказал об использовании трофейной техники в боях за Артёмовск

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Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что группа активно использует трофейную технику и оружие в боях за Артёмовск (Бахмут).

Боец показал журналистам трофейную БМП.

«Данную машину непосредственно «затрофеили» во время очередных боёв под Бахмутом. Машину на данный момент восстановили, машина вскоре будет готова к ведению боевых действий», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, у ЧВК много трофейной техники, только в его бронегруппе насчитывается семь восстановленных украинских машин.

Ранее боец Группы Вагнера рассказал, что танкисты ЧВК ждут появления танков Leopard под Артёмовском, чтобы развернуть их против ВСУ.

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