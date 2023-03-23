Военный с позывным Лесник рассказал о ситуации под Кременной в ЛНР
- РИА Новости
«Практически каждый день что-то прилетает — три-четыре раза в день обстрелы происходят», — заявил замкомбата с позывным Лесник.
По его словам, это уже стало рутиной.
Отмечается, что наступление российских сил в районе Кременского леса не прекращается.
«Должны выйти по бетонной дороге к речке Северский Донец», — заявил он.
Сложность на этом участке фронта в том, что наблюдательные посты противника находятся метрах в 150—200 «от нашего переднего края».