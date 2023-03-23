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Военный с позывным Лесник рассказал о ситуации под Кременной в ЛНР

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Боец 331-го полка ВДВ рассказал корреспонденту RT о ситуации под Кременной в ЛНР.
Военный с позывным Лесник рассказал о ситуации под Кременной в ЛНР
  • РИА Новости

«Практически каждый день что-то прилетает — три-четыре раза в день обстрелы происходят», — заявил замкомбата с позывным Лесник.

По его словам, это уже стало рутиной.

Отмечается, что наступление российских сил в районе Кременского леса не прекращается.

«Должны выйти по бетонной дороге к речке Северский Донец», — заявил он.

Сложность на этом участке фронта в том, что наблюдательные посты противника находятся метрах в 150—200 «от нашего переднего края».

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