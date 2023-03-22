В Лисичанске заявили о гибели жителя города в результате обстрела со стороны ВСУ

Житель города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны армии Украины, сообщили в мэрии города.

«21 марта украинская артиллерия обстреляла район частного сектора в Лисичанске», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.

Отмечается, что в жилые дома попало около десяти снарядов.

Сообщается, что погиб мужчина.

5 марта в представительстве ЛНР в СЦКК рассказали, что украинские военные нанесли удар по Лисичанску в Луганской Народной Республике.

В результате погиб один мирный житель, ещё семь человек получили ранения.