В Лисичанске заявили о гибели жителя города в результате обстрела со стороны ВСУ
- РИА Новости
«21 марта украинская артиллерия обстреляла район частного сектора в Лисичанске», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.
Отмечается, что в жилые дома попало около десяти снарядов.
Сообщается, что погиб мужчина.
5 марта в представительстве ЛНР в СЦКК рассказали, что украинские военные нанесли удар по Лисичанску в Луганской Народной Республике.
В результате погиб один мирный житель, ещё семь человек получили ранения.