Председатель СК Бастрыкин провёл совещание штаба в Мелитополе

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07 марта 2023 | 14:53
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание штаба в Мелитополе. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в Мелитополе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих», — сообщает ведомство.
В ходе совещания в комитете подчеркнули, что продолжают работу по сбору сведений о дислокации огневых позиций украинских воинских формирований, продолжающих производить обстрелы мирного населения и гражданских объектов.
Ранее RT сообщал, что СК возбудил дело по факту гибели директора предприятия при взрыве машины в Мелитополе.