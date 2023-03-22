Председатель СК Бастрыкин провёл совещание штаба в Мелитополе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание штаба в Мелитополе. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в Мелитополе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих», — сообщает ведомство.

В ходе совещания в комитете подчеркнули, что продолжают работу по сбору сведений о дислокации огневых позиций украинских воинских формирований, продолжающих производить обстрелы мирного населения и гражданских объектов.

Ранее RT сообщал, что СК возбудил дело по факту гибели директора предприятия при взрыве машины в Мелитополе.