СК возбудил дело по факту гибели директора предприятия при взрыве машины в Мелитополе

Об этом говорится в сообщении следственного органа.
По данным следствия, 14 марта 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство мужчины.
Когда тот сел в салон автомобиля во дворе дома № 48 на ул. Кирова в Мелитополе, взрывное устройство сработало, машина загорелась.
От полученных травм директор предприятия скончался в больнице. Находившаяся в салоне автомобиля женщина получила травмы.
Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к совершению преступления.
В СК добавили, что проводятся судебные экспертизы, расследование продолжается.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области.