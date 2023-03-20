СК возбудил дело по факту гибели директора предприятия при взрыве машины в Мелитополе
20 марта 2023

СК возбудил дело по факту гибели директора предприятия при взрыве машины в Мелитополе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели директора предприятия МУП «Городской транспорт» в результате взрыва автомобиля в Мелитополе.

Об этом говорится в сообщении следственного органа.

По данным следствия, 14 марта 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство мужчины.

Когда тот сел в салон автомобиля во дворе дома № 48 на ул. Кирова в Мелитополе, взрывное устройство сработало, машина загорелась.

От полученных травм директор предприятия скончался в больнице. Находившаяся в салоне автомобиля женщина получила травмы.

Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к совершению преступления.

В СК добавили, что проводятся судебные экспертизы, расследование продолжается.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области.