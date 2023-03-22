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В разведке Украины считают, что ВС России начали «переориентацию направления ударов»

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В украинской разведке считают, что ВС России начали «переориентацию направления ударов», которые сейчас поражают склады горюче-смазочных материалов и систему логистики ВСУ.
В разведке Украины считают, что ВС России начали «переориентацию направления ударов»
  • AP

Об этом сказал «РБК-Украина» замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске (Днепровская область), в Житомире, и ещё были попадания в Яворовском районе (Львовская область)», — цитирует его РИА Новости.

В январе в Пентагоне отметили, что в ближайшие месяцы события в зоне спецоперации России могут иметь решающее значение для боевых действий на Украине.

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