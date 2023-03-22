В ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикации о пролёте ракет

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат напомнил украинцам об уголовной ответственности за публикацию данных о пролёте ракет и дронов и о местах, не прикрытых украинскими радарами.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«В ближайшее время, возможно, будут приняты решения, возможно, будут открываться уголовные дела, если будут на то основания, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени передают информацию о движении БПЛА или ракет», — сказал чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, каждый должен понимать, что это ведёт к раскрытию слабых мест ВСУ.