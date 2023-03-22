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В Белоруссии открылась выставка «Хатынь — святыня национальной памяти»

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В Министерстве юстиции Белоруссии открылась выставка «Хатынь — святыня национальной памяти».
В Белоруссии открылась выставка «Хатынь — святыня национальной памяти»
  • © Пресс-служба национального архива республики Беларусь

Экспозиция подготовлена Национальным архивом Республики Беларусь, Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов и Государственным архивом Минской области.

Выставка приурочена к 80-летию трагедии деревне Хатынь, сожжённой вместе с жителями фашистскими оккупантами 22 марта 1943 года.

Основой экспозиции стали цифровые копии документов архива, подробно раскрывающие преступления оккупантов и их пособников.

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