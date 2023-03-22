Мирный житель ЛНР подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Мирный житель посёлка Калиново в ЛНР лишился стопы после того, как подорвался на неизвестном взрывном устройстве у реки Лугани.

РИА Новости

«В бывшей зоне разграничения на берегу реки Лугани на неустановленном взрывном устройстве подорвался житель посёлка Калиново, мужчина 1960 года рождения», — заявил РИА Новости глава администрации города Первомайска Сергей Колягин. Он уточнил, что в результате взрыва мужчина лишился стопы. Пострадавший находится в травматологическом отделении Первомайской центральной городской многопрофильной больницы. Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее заявило, что ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в республике.