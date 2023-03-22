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Мирный житель ЛНР подорвался на неизвестном взрывном устройстве

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Мирный житель посёлка Калиново в ЛНР лишился стопы после того, как подорвался на неизвестном взрывном устройстве у реки Лугани.
Мирный житель ЛНР подорвался на неизвестном взрывном устройстве
  • РИА Новости

«В бывшей зоне разграничения на берегу реки Лугани на неустановленном взрывном устройстве подорвался житель посёлка Калиново, мужчина 1960 года рождения», — заявил РИА Новости глава администрации города Первомайска Сергей Колягин.

Он уточнил, что в результате взрыва мужчина лишился стопы. Пострадавший находится в травматологическом отделении Первомайской центральной городской многопрофильной больницы.

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее заявило, что ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в республике.

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