Мирный житель ЛНР подорвался на неизвестном взрывном устройстве
- РИА Новости
«В бывшей зоне разграничения на берегу реки Лугани на неустановленном взрывном устройстве подорвался житель посёлка Калиново, мужчина 1960 года рождения», — заявил РИА Новости глава администрации города Первомайска Сергей Колягин.
Он уточнил, что в результате взрыва мужчина лишился стопы. Пострадавший находится в травматологическом отделении Первомайской центральной городской многопрофильной больницы.
Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее заявило, что ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в республике.