Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские правоохранители никак не реагируют на заявления жителей о фактах мародёрства солдат ВСУ в населённых пунктах, расположенных западнее Артёмовска (Бахмута).

Как передаёт его слова ТАСС, в нескольких населённых пунктах, расположенных западнее Артёмовска, украинские боевики под предлогом нужд армии ведут расхищение имущества мирных граждан.

Марочко добавил, что мародёры отбирают не только стройматериалы, но и ценные вещи.

«Правоохранительные органы заявления о фактах бесчинства брать отказываются», — отметил он.

В феврале эвакуированный из Соледара (ДНР) мирный житель рассказал о случаях мародёрства среди отступавших из города военных Вооружённых сил Украины.

Кроме того, эвакуированные жители Соледара рассказали, как военные ВСУ заставляли их покинуть своё жильё.