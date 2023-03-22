Марочко: украинские правоохранители игнорируют мародёрство солдат ВСУ под Артёмовском
Как передаёт его слова ТАСС, в нескольких населённых пунктах, расположенных западнее Артёмовска, украинские боевики под предлогом нужд армии ведут расхищение имущества мирных граждан.
Марочко добавил, что мародёры отбирают не только стройматериалы, но и ценные вещи.
«Правоохранительные органы заявления о фактах бесчинства брать отказываются», — отметил он.
В феврале эвакуированный из Соледара (ДНР) мирный житель рассказал о случаях мародёрства среди отступавших из города военных Вооружённых сил Украины.
Кроме того, эвакуированные жители Соледара рассказали, как военные ВСУ заставляли их покинуть своё жильё.