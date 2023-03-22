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Марочко: украинские правоохранители игнорируют мародёрство солдат ВСУ под Артёмовском

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские правоохранители никак не реагируют на заявления жителей о фактах мародёрства солдат ВСУ в населённых пунктах, расположенных западнее Артёмовска (Бахмута).

Как передаёт его слова ТАСС, в нескольких населённых пунктах, расположенных западнее Артёмовска, украинские боевики под предлогом нужд армии ведут расхищение имущества мирных граждан.

Марочко добавил, что мародёры отбирают не только стройматериалы, но и ценные вещи.

«Правоохранительные органы заявления о фактах бесчинства брать отказываются», — отметил он.

В феврале эвакуированный из Соледара (ДНР) мирный житель рассказал о случаях мародёрства среди отступавших из города военных Вооружённых сил Украины.

Кроме того, эвакуированные жители Соледара рассказали, как военные ВСУ заставляли их покинуть своё жильё.

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