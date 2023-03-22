Киев на подконтрольной ему территории Снигирёвского района Херсонской области провёл эксгумацию убитых ВСУ мирных жителей, чтобы переложить ответственность на российских военных.

«Киевский режим продолжает провокацию с целью переложить ответственность за гибель мирных граждан, убитых украинскими вооружёнными формированиями, на российскую сторону», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Барбашов, точно известно, что с марта по октябрь ни один мирный житель Снигирёвского района не погиб от пулевого ранения. Таким образом, можно сделать вывод, что за жертв ВС России украинцы пытаются выдать жертв «украинских карателей», то есть жертв, которые погибли после захода ВСУ в Снигирёвский район в период с 10 по 15 ноября 2022 года.

8 января стало известно, что украинские спецслужбы подготовили масштабную антироссийскую провокацию в Харьковской области: в канун православного Рождества на местных кладбищах были вскрыты могилы, после чего тела местных жителей умышленно сбросили в специально подготовленные ямы для дальнейшего обвинения ВС России в «расстрелах» мирного населения.