В Узбекистане произошло землетрясение силой до 6 баллов. Об этом говорится в сообщении центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

По его данным, в Термезе было зафиксировано землетрясение силой до 6 баллов, в Ташкенте — 5 баллов, пишет Интерфакс.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 561 км к юго-востоку от Ташкента на территории Афганистана на глубине 220 км.

Согласно предварительной информации республиканского МЧС, данных о жертвах нет.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции, произошедших в начале февраля, превысило 50 тыс.