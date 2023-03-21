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В Узбекистане произошло землетрясение силой до 6 баллов

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В Узбекистане произошло землетрясение силой до 6 баллов. Об этом говорится в сообщении центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
В Узбекистане произошло землетрясение силой до 6 баллов
  • Gettyimages.ru
  • © Budi Selamat / EyeEm

По его данным, в Термезе было зафиксировано землетрясение силой до 6 баллов, в Ташкенте — 5 баллов, пишет Интерфакс.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 561 км к юго-востоку от Ташкента на территории Афганистана на глубине 220 км.

Согласно предварительной информации республиканского МЧС, данных о жертвах нет.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции, произошедших в начале февраля, превысило 50 тыс.

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