Депутат Гончаренко: Рада приняла закон о запрете названий, связанных с Россией и СССР
Верховная рада поддержала закон о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР.
- РИА Новости
«Рада поддержала «деколонизационный закон», — написал депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
Ранее Верховная рада поддержала введение экзамена по языку и истории для желающих получить гражданство Украины.
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