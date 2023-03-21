Politico: Зеленский боится критиковать Китай за связи с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский стремится сохранить Китай в качестве инвестора и торгового партнёра и боится критиковать его за связи с Россией.

Об этом пишет газета Politico.

«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнёра и потенциального посредника, а не отталкивать его», — говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский играет с председателем Китая Си Цзиньпином в «долгую дипломатическую игру».

Ранее Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал российского лидера Владимира Путина дорогим другом.

Путин и Си Цзиньпин 21 марта проведут в Москве переговоры.