Politico: Зеленский боится критиковать Китай за связи с Россией
- AP
- © Genya Savilov, Pool Photo
Об этом пишет газета Politico.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнёра и потенциального посредника, а не отталкивать его», — говорится в статье.
Отмечается, что Зеленский играет с председателем Китая Си Цзиньпином в «долгую дипломатическую игру».
Ранее Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал российского лидера Владимира Путина дорогим другом.
Путин и Си Цзиньпин 21 марта проведут в Москве переговоры.