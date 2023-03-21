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Politico: Зеленский боится критиковать Китай за связи с Россией

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Украинский президент Владимир Зеленский стремится сохранить Китай в качестве инвестора и торгового партнёра и боится критиковать его за связи с Россией.
Politico: Зеленский боится критиковать Китай за связи с Россией
  • AP
  • © Genya Savilov, Pool Photo

Об этом пишет газета Politico.

«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнёра и потенциального посредника, а не отталкивать его», — говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский играет с председателем Китая Си Цзиньпином в «долгую дипломатическую игру».

Ранее Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал российского лидера Владимира Путина дорогим другом.

Путин и Си Цзиньпин 21 марта проведут в Москве переговоры.

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