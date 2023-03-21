Janes: Македония подтвердила, что передала Украине непригодные для полёта Су-25

Глава Минобороны Северной Македонии Славянка подтвердила, что Скопье передало Киеву четыре истребителя Су-25.

Об этом пишет Janes.

Она отметила, что речь идёт о трёх Су-25с и одном Су-25УБ, однако, все они непригодны для полёта.

«Поставленное Украине оборудование состоит из стрелкового оружия и боеприпасов к нему, артиллерийских орудий, танков, истребителей «Су», противотанкового вооружения и ПВО, а также снаряжения для военной авиации», — заявила Петровска.

В конце октября российские десантники уничтожили укомплектованный танками из Словении и Македонии батальон украинских военных.