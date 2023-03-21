Janes: Македония подтвердила, что передала Украине непригодные для полёта Су-25
Об этом пишет Janes.
Она отметила, что речь идёт о трёх Су-25с и одном Су-25УБ, однако, все они непригодны для полёта.
«Поставленное Украине оборудование состоит из стрелкового оружия и боеприпасов к нему, артиллерийских орудий, танков, истребителей «Су», противотанкового вооружения и ПВО, а также снаряжения для военной авиации», — заявила Петровска.
В конце октября российские десантники уничтожили укомплектованный танками из Словении и Македонии батальон украинских военных.